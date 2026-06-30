Revés para Trump en la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufre un nuevo revés en la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza restringir el derecho a ciudadanía por nacimiento que pedía el mandatario, en el contexto de su política migratoria.
Trump dijo en mayo pasado que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos deben ser “leales” al decidir sobre su orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento, a la vez que atacó -en aquella ocasiónb- el fallo del tribunal contra los aranceles.
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En su plataforma Truth Social, Trump comenzó refiriéndose a dos magistrados que él nombró durante su primera presidencia: Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
Los cuestionó por la “devastadora decisión” de oponerse a su política arancelaria. Dijo que es aceptable que sean “leales” a él en el futuro.