Sharif prevé viajar a Irán el 3 de julio para asistir al funeral de Jameneí

"La visita del primer ministro a Irán para asistir a los funerales está prevista para el 3 de julio, salvo que haya un cambio imprevisto en el plan. Esto ya ha sido comunicado a Irán", dijo a EFE la fuente.

De acuerdo con el canal de televisión paquistaní Geo News, tras su visita a Teherán el primer ministro viajará también a Turquía, país que figura entre los que respaldaron los esfuerzos de mediación para detener la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Jameneí, máxima autoridad de Irán desde 1989, murió en las primeras horas de la guerra iniciada el 28 de febrero en un ataque de Estados Unidos contra una reunión de altos cargos en Teherán, según la versión difundida por medios iraníes y regionales.

Irán anunció hace dos semanas que los funerales del líder supremo se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

Pakistán e Irán han estrechado sus vínculos en los últimos meses, después de que Islamabad acogiera en abril el primer encuentro directo en décadas entre las máximas autoridades de Estados Unidos e Irán, dentro de un proceso diplomático respaldado también por Catar.