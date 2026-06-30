Una explosión en una subestación obliga a cortes programados de electricidad en Ecuador

Detalló que alrededor de las 02.07 hora local (05:07 GMT) se registró una explosión en la Subestación Paute Molino, que provocó la salida del sistema del complejo hidroeléctrico Paute Integral, y como consecuencia se produjeron interrupciones del servicio eléctrico en varias provincias, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito.

Celec señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

Como parte de las acciones implementadas, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, incrementó su generación para compensar parcialmente la energía no disponible, mientras se ejecutan las maniobras necesarias para reincorporar capacidad adicional al sistema.

Celec informó de que personal técnico especializado trabaja en el sitio para determinar las causas del incidente, evaluar los equipos afectados y acelerar el restablecimiento total de toda la operación.