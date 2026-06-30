Wall Street abre prácticamente plano y apunta a cerrar un sólido semestre

Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 95,90 puntos, hasta los 52.279; el selectivo S&P 500 avanzaba un ligero 0,34 %, hasta los 7.465 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,67 %, hasta las 25.992 unidades.

Destacó en la apertura la fabricante de drones AeroVironment, cuyas acciones se disparaban un 21 % después de presentar unos resultados trimestrales mejores de lo previsto, con unos ingresos que se duplicaron hasta los 642 millones de dólares, impulsados por la creciente demanda vinculada a los planes de Estados Unidos para reforzar la seguridad espacial.

Mientras, las acciones del sector bancario cotizaban a la baja después de que la empresa de servicios financieros Oppenheimer rebajara la calificación de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup, que bajaban un 1,63 %, un 1,01 % y un 1,39 %, respectivamente.

Al margen, las acciones de Comcast subían un 2,27 % tras cerrar ayer con un aumento de más del 6 % al anunciar que planea dividir sus negocios de medios y los de conectividad en dos compañías cotizadas diferentes.

SpaceX perdía un 0,95 % tras la apertura, aunque seguía cotizando en 162,63 dólares por acción, por encima de su precio de salida a bolsa. Otras grandes tecnológicas como Amazon y Alphabet cedían un 0,48 % y un 0,49 %, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entretanto, los índices se preparan para cerrar el primer semestre del año con ganancias. Hasta ahora, el Dow Jones ha subido un 8,6 % en los primeros seis meses del año, lo que lo encamina a su mejor desempeño en el primer semestre desde 2021, cuando repuntó un 12,7 %.

El S&P 500 también ha subido más del 8 % en el primer semestre, mientras que el Nasdaq está superando las expectativas con un avance de más del 11 %.

El segundo trimestre del año ha sido especialmente sólido para Wall Street, ya que los temores sobre el gasto en inteligencia artificial parecían disiparse, a lo que se suma la reciente desescalada del conflicto en Oriente Medio.

Al margen, el petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,42 %, hasta 71,05 dólares el barril, tras descartarse una reunión de Estados Unidos e Irán en Catar a pesar de que la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en que se produciría un encuentro.

En otros mercados, el oro perdía un 0,045 %, hasta los 4.037 dólares la onza; la plata sumaba un 1,46 %, hasta 59,49 dólares; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganaba 0,016 puntos hasta el 4,39 %.