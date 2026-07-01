Bryan Adams estrena '51st State', canción de protesta contra Trump por el Día de Canadá

El lanzamiento coincide con la celebración del Día de Canadá, este miércoles 1 de julio y conmemora el aniversario de la Confederación Canadiense.

"Quería escribir algo sobre Canadá porque Canadá es mi hogar", declaró Adams en un comunicado.

"Es más lo que nos une que lo que nos separa. Este es un homenaje al orgullo y al espíritu de mis compatriotas canadienses; lo demás es solo ruido", agregó el cantante de 'Summer of '69'.

Trump ha manifestado en varias ocasiones que Canadá podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos para evitar los aranceles impuestos desde el año pasado.

"Déjame hablarte claro cuando hablas de mi hogar, más vale que muestres respeto porque aquí cuidamos de los nuestros. Así que déjame darte un consejo, señor: puede que tengas demasiados problemas entre manos. Adelante, impónnos aranceles, pero nunca seremos el estado número 51”, dice el estrillo.

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El cantante canadiense describió a '51st State' como un llamamiento a reflexionar sobre lo que une a los canadienses y a sentirse orgullosos del país.

La canción ya está disponible en las principales plataformas y en una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas en color.

Adams lanzó Bad Records, su sello independiente, en agosto de 2024 y un año más tarde estrenó 'Roll with the Punches', el primer álbum bajo su propia firma.

En 2022, regrabó algunos de sus temas más icónicos en álbumes como 'Classic' y 'Classic Pt. II', después de que su anterior discográfica, Universal Music, se negara a devolverle los derechos de sus grabaciones originales.​ EFE