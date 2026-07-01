Familias en Afganistán piden investigación internacional de los ataques de Pakistán

“Pedimos a todas las organizaciones internacionales que vengan aquí, realicen una investigación independiente y revelen al mundo la verdad sobre este crimen”, declaró a EFE Mohammad Idris, un residente del distrito de Samkani, en la fronteriza provincia afgana de Paktia, que perdió a su hermana en los ataques.

Idris, exactivista de la sociedad civil, afirma que su hija de siete años resultó gravemente herida en el bombardeo de una de las tres regiones que fueron blanco de ataques aéreos por las fuerzas paquistaníes, junto a Paktika y Kunar, y afirma que la operación es un crimen contra civiles.

“¿Qué crimen habían cometido nuestros niños y mujeres? Mi hija solo tiene siete años. Está ahí tumbada, herida. ¿Por qué crimen? ¿Cuál fue su culpa?”, denunció.

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Según relataron a EFE vecinos de la zona, los ataques han dejado traumatizados a muchas familias que exigen una respuesta contundente a su Gobierno del régimen talibán. Afirman que la pérdida de seres queridos y la destrucción causada por los bombardeos han avivado las peticiones de represalias.

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Alam Khan, otro residente del mismo distrito que perdió a dos miembros de su familia en los bombardeos, aseguró a EFE que se debe llevar a cabo una fuerte represalia. “El ministro de Defensa debería hacerlo y permitirnos pedirles cuentas (a Pakistán) por nosotros mismos. ¿Por qué matan a nuestros niños y mujeres? Estos ataques deben ser vengados”, denunció.

Khan también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que sea testigo directo de las consecuencias. “Apelamos a la comunidad internacional, el mundo entero debería venir y ver a nuestros mártires, a nuestras mujeres y a nuestros niños. Vengan a vernos. Somos civiles ordinarios. ¿Por qué nos matan?”, manifestó.

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A primera hora del lunes, los talibanes denunciaron haber sido atacados por Islamabad en una serie de ataques aéreos en el este de su territorio. Según su balance, el bombardeo mató al menos a 36 civiles y dejó más de 160 heridos.

Islamabad reivindicó las operaciones como una respuesta antiterrorista focalizada contra insurgentes, no civiles, que lanzaron en represalia por un ataque anterior contra sus fuerzas de seguridad durante el fin de semana.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha confirmado por el momento el fallecimiento de 28 civiles, además de 49 heridos, pero advirtió que las cifras podrían aumentar a medida que se conozcan más datos.