Video: China reacciona a respuesta del canciller paraguayo

Paraguay mostró apertura para establecer relaciones comerciales con China si eso no implica romper lazos diplomáticos con Taiwán, afirmó el martes pasado el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en la cumbre del Mercosur, que reunió a unos seis jefes de Estado sudamericanos en la ciudad paraguaya de Luque.

Pekín reaccionó a estas declaraciones, que se dieron luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, dijera que el bloque sudamericano avanza en las negociaciones para una asociación económica con Japón, y añadiera que “muy pronto” quería “hacer lo mismo con China”.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue consultado por un periodista de AFP en Pekín sobre las declaraciones de Ramírez Lezcano y respondió: “el Gobierno y los dirigentes paraguayos deberían ajustarse a la tendencia histórica y a las aspiraciones del pueblo, situarse lo antes posible en el lado correcto de la historia y del lado de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, y tomar la decisión correcta que se ajuste a los intereses fundamentales y a largo plazo de su propio país, en lugar de seguir aislándose”.

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Paraguay es el único país del bloque, fundado además por Argentina, Brasil y Uruguay, que no mantiene relaciones diplomáticas directas con China. En cambio, es uno de los 12 socios diplomáticos que Taiwán tiene en todo el mundo.

Pekín reclama a la isla autogobernada como parte de su territorio.