El índice de precios de los alimentos de la FAO disminuye ligeramente en junio

Este índice, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, promedió 130,3 puntos en junio de 2026, 0,3 puntos menos que en mayo, pero 2,2 puntos más que el año anterior.

El precio de los cereales cayó un 3,5 % con respecto a mayo, debido a la caída de los precios internacionales del maíz y el trigo, pero se mantuvo en un 2,7 % con respecto al máximo del año anterior.

Mientras que el del trigo cayó un 4,4 %, ya que las buenas cosechas y las sólidas perspectivas de suministro en la región del Mar Negro contrarrestaron las preocupaciones sobre las perspectivas en Australia y Estados Unidos.

El precio mundial del maíz cayó un 6,2 %, lo que refleja las perspectivas de una administración abundante en los países exportadores de América del Sur y una menor demanda de etanol. Por el contrario, el precio del arroz aumentó un 3,2 % en junio, debido a la fuerte demanda asiática de arroz.

Por el contrario, aumentó el precio de los aceites vegetales un 3,8 % respecto a mayo. Las cotizaciones más altas del aceite de palma y de colza, respaldadas por una mayor demanda obligatoria de biocombustibles y la estabilidad general de los precios del aceite de girasol, compensaron con creces la caída de los precios del aceite de soja.

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Respecto al precio de la carne, la FAO calculó un aumento del 0,5 %, alcanzando un nuevo máximo histórico. Los precios internacionales de la carne del pasado han sufrido, debido en parte a una menor disponibilidad temporal interna por los ajustes de producción en respuesta al exceso de oferta anterior, mientras que los precios de la carne de pavo y de vacuno han disminuido.

El índice de precios de los productos lácteos cayó un 1,5 % en comparación con el mes anterior y el azúcar también disminuyó un 5,7 % con respecto a mayo, debido a la bajada de los precios internos del etanol en Brasil y a la depreciación del real brasileño.