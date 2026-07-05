Cardenal de Paraguay eleva oración por Venezuela y anuncia colecta solidaria

"Hoy queremos elevar una oración muy especial por el querido pueblo venezolano, que ha sufrido recientemente las consecuencias de un fuerte terremoto", dijo Martínez durante su homilía de hoy.

"Rezamos por quienes han fallecido, por los heridos, por las familias que lo han perdido todo y por quienes trabajan en las tareas de rescate y reconstrucción. Nuestra Iglesia en Paraguay está realizando una colecta solidaria para ayudar a nuestros hermanos", agregó.

De igual manera, pidió a Dios que ayude al pueblo venezolano a encontrar "consuelo y esperanza" en momentos en que se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo los escombros.

Venezuela sufrió hace 11 días dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 casi consecutivos, que causaron severos daños en edificaciones de la capital Caracas y el cercano estado costero de La Guaira, epicentro de la tragedia y donde aún se busca a posibles supervivientes entre las ruinas de los edificios derrumbados.

El pasado miércoles, el Gobierno venezolano cifró en 1,25 millones de toneladas los escombros generados solamente en Caraballeda, una afectada localidad del estado de La Guaira.

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Según cifras oficiales, los temblores afectaron a 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.