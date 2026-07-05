Ejército israelí mata a un palestino de 16 años y hiere a dos menores más en Cisjordania

"El niño Walid Nidal Walid Abu Sneina (16 años) fue martirizado y otros dos niños resultaron heridos por balas de ocupación en las extremidades inferiores en Qalandia", recoge la nota de Sanidad.

La Media Luna Roja Palestina informó previamente en sus canales de que sus equipos prestaron atención médica a "un joven que recibió un disparo en el muslo con munición real durante una incursión israelí" en el mismo campamento.

En paralelo, un bebé palestino de cuatro meses murió este domingo tras no poder ser llevado a tiempo a un hospital después de que su traslado fuera bloqueado por un puesto de control militar israelí en la entrada de la localidad de Deir Amar, cerca de Ramala, según informó la agencia oficial palestina Wafa.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre el incidente.

La ONG israelí B'Tselem publicó este pasado lunes un nuevo informe denunciando 54 muertes de niños y adolescentes palestinos por fuego israelí en Cisjordania ocupada en 2025. De ellos, el Ejército retiene 18 cuerpos sin vida, impidiendo que sean enterrados.

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En el transcurso de dos años y ocho meses, desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 7 de junio de 2026, las fuerzas israelíes habían matado a 236 niños y adolescentes palestinos en Cisjordania; mientras que otros cinco fueron asesinados por colonos.

La ONG recalcó que ningún soldado israelí ha sido imputado por ello y describió una política de fuego "imprudente" que da a los militares "licencia para matar".