Evacuadas 5.000 personas ante la extensión del incendio en un macizo cerca de Perpiñán

Pierre Regnault de la Mothe, el prefecto de los Pirineos Orientales, departamento fronterizo con España, explicó en unaconferencia de prensa que había decidido la evacuación de todos los habitantes del macizo de Les Aspres, lo que cubre una veintena de municipios con más de 5.000 habitantes

Regnault de la Mothe justificó esa medida porque el fuego cruzó la carretera departamental 66 y entró en Les Aspres, que eran lo que se había querido evitar ya que es un macizo "muy árido y de muy difícil de acceso para los medios terrestres de los bomberos".

Poco antes, la Prefectura (delegación del Gobierno) había indicado que dos personas -un bombero y un habitante- habían resultado heridos y que se encontraban en situación de urgencia absoluta a causa del incendio, que a media tarde había quemado ya 1.650 hectáreas.

Unos 700 bomberos se encontraban trabajando sobre el terreno durante la tarde con 200 vehículos y nueve aeronaves, incluidos dos hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones bombarderos de agua de tipo DASH y tres helicópteros bombarderos de agua.

También contaban con el refuerzo de bomberos rumanos y, en paralelo, fueron movilizados 25 gendarmes y 15 agentes de carreteras para dirigir la circulación.

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Como medida de seguridad, se cerraron al tráfico cuatro carreteras departamentales, la RD66, la D2, la D17 y la D13.

Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este domingo se encontraban en el máximo nivel de riesgo por incendios.

También era uno de los siete departamentos en alerta naranja por una ola de calor que hizo que esta tarde las temperaturas subieran hasta 37-39 grados.

La situación se va a mantener el lunes, cuando la alerta naranja se ampliará a otros nueve departamentos en el suroeste.