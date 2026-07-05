Hutíes renuevan sus amenazas contra Riad tras advertencia de coalición sobre vuelos a Saná

El Ministerio de Exteriores hutí afirmó en un comunicado que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Saná, capital controlada por los hutíes, es "un derecho soberano del Yemen" e insistió en que las autoridades continuarán operando "sin permiso de nadie".

"Aún estamos en las primeras etapas para romper el bloqueo y poner fin al sufrimiento", declaró el ministerio, añadiendo que "todavía quedan muchas etapas para restaurar los derechos usurpados al pueblo" yemení.

El departamento reiteró las amenazas proferidas este pasado viernes por el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, quien avisó a los líderes saudíes de que "presten atención a los campos petrolíferos, Aramco, Yanbu o los puertos", y que deben comprender "la magnitud de la catástrofe".

Asimismo, el comunicado negó las acusaciones saudíes de que los hutíes habían rechazado una hoja de ruta respaldada por la ONU para poner fin al conflicto. "Es absolutamente falsa", señala la nota.

Las declaraciones se producen un día después de que el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, advirtiera a los hutíes de que Riad "responderá con una determinación y una fuerza sin precedentes a cualquier intento de atacar al reino".

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La disputa llegó después de que los rebeldes yemeníes aseguraran el viernes haber interceptado aviones de guerra saudíes que intentaban impedir el aterrizaje de un avión civil iraní en el aeropuerto de Saná, que fue el primer vuelo directo desde Teherán.

El vuelo se realizó sin coordinación con Arabia Saudí, que continúa controlando el espacio aéreo del Yemen desde su intervención en el conflicto yemení en 2015.

Al Maliki rechazó las acusaciones de los hutíes, afirmando que la coalición había actuado para "preservar la seguridad regional" y acusó a los rebeldes de intentar "intensificar el conflicto y socavar" los esfuerzos para alcanzar una solución negociada.

Los vuelos comerciales desde y hacia el aeropuerto de Saná se reanudaron de forma limitada en 2022 en el contexto de unos entendimientos mediados por la ONU para permitir vuelos humanitarios y aliviar la crisis médica y civil del pueblo yemení, si bien el servicio sigue restringido a un número reducido de destinos.