Israel mata a dos gazatíes en un ataque aéreo contra un punto de distribución de agua

El ataque se registró en la zona de Al Samar, al este de la ciudad de Gaza, "contra un grupo de civiles" que se encontraba frente a la instalación habilitada para proporcionar agua a la población, según Defensa Civil.

Las dos víctimas mortales, de acuerdo con el Hospital Al Ahli, fueron identificadas como Ahmed Yahya Al Batsh y Jawhar Al Balawi.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, en su último balance diario, publicado ayer y sin contemplar los muertos del propio sábado, cifró en 16 los fallecidos y en 16 los heridos llegados a los hospitales de la Franja en las 48 horas previas.

De los 16 fallecidos contabilizados por el Ministerio, seis correspondían a muertes nuevas, uno a un herido que sucumbió a sus lesiones y nueve a cadáveres rescatados de entre los escombros, precisó el organismo dependiente de la Administración de Hamás en la Franja.

El Ministerio advirtió que varias víctimas continúan bajo los escombros y en las calles, ante la imposibilidad de los equipos de rescate y de la Defensa Civil para acceder hasta ellas.

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Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el número total de muertos asciende a 1.066, el de heridos a 3.445 y el de cadáveres recuperados a 797, según la misma fuente.

En el cómputo acumulado desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva la cifra total de muertos a 73.090 y la de heridos a 173.553.