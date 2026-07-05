Más de cien detenidos en una protesta contra la OTAN en Ankara

"¡OTAN asesina, fuera de nuestro país!", coreaban los manifestantes, que marcharon hacia la céntrica plaza de Kizilay, convocados por el Partido comunista Turco (TKP) y desafiando la prohibición de cualquier tipo de manifestación, marcha o protesta, impuesta en Ankara desde el 28 de junio pasado como parte de las estrictas medidas de seguridad de cara a la cumbre.

Agentes de la policía rodearon y bloquearon rápidamente la marcha, tras lo cual detuvieron a más de cien manifestantes, según el rotativo.

Decenas de activistas de partidos políticos y organizaciones de izquierda fueron detenidos en la madrugada de hoy, en operaciones policiales desplegadas en varias provincias del país, que se suman a otros más de 220 arrestos de los días anteriores.

El principal líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, ha tachado estas detenciones generalizadas de "vergüenza", y ha denunciado a las autoridades por "hacer difícil la vida a su propio pueblo solo porque vienen líderes extranjeros a la cumbre".

"Son detenciones preventivas, es cárcel preventiva. Todo el mundo sabe que estas personas no han cometido ningún delito. Todo el mundo sabe que serán puestas en libertad en cuanto se haya ido Donald Trump", ha declarado Özel.

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También la Asociación de Abogados ÇHD ha criticado la oleada de detenciones, calificándolas de "políticas", y ha pedido el fin de estas prácticas.

"Nuestra presidenta de la filial de Estambul, la abogada Ezgi Önalan, fue detenida en una operación policial llevada a cabo en su domicilio antes del amanecer. Asimismo, hemos sabido que muchos de sus clientes fueron arrestados simultáneamente", denunció hoy la ÇHD en un comunicado publicado hoy en sus redes sociales.

"Exigimos que cesen estas operaciones políticas destinadas a ofrecer a la OTAN un panorama idílico", agregó la organización de letrados.

Por su parte, la iniciativa Voz de los Abogados informó este domingo de que numerosos abogados afiliados al grupo habían sido detenidos en Ankara, Estambul e Izmir, mientras que la académica Sibel Özbudun y el escritor Temel Demirer informaron a través de sus cuentas en redes sociales de que habían sido detenidos y llevados al Departamento de Policía Provincial de Mugla.

Por su parte, la Asociación de Periodistas Progresistas (ÇGD) denunció las detenciones de dos jefes de redacción de emisoras y lo calificó de persecución contra los profesionales de la prensa ante la llegada a la capital de los jefes de Estado y Gobierno de los 32 países miembros de la OTAN.

La asociación también criticó al Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) después de que el organismo regulador de los medios de comunicación declarara que "todas las emisiones están siendo supervisadas por nuestros expertos en inspección y evaluación con la máxima diligencia que exige la importancia de la cumbre", convocada para el 7 y el 8 de julio.

Para el ÇGD, esa declaración equivale a una amenaza abierta contra periodistas y locutores.