Ordenan evacuar a 10.000 personas por avance del incendio en un macizo cerca de Perpiñán

Pierre Regnault de la Mothe, el prefecto de los Pirineos Orientales, departamento fronterizo con España, explicó en una conferencia de prensa que se decidió la evacuación de todos los habitantes del macizo de Les Aspres, lo que cubre una veintena de municipios con más de 5.000 habitantes.

Regnault de la Mothe justificó la medida porque el fuego cruzó la carretera departamental 66 y entró en Les Aspres, algo que los equipos de extinción trataban de evitar, ya que es un macizo "muy árido y de muy difícil de acceso para los medios terrestres de los bomberos".

El prefecto anunció poco después la evacuación de los más de 5.000 habitantes de la localidad de Ille-sur-Têt, que está previsto que sean trasladados en autobuses al gimnasio de Moulin-à-Vent para pasar la noche.

Las autoridades locales indicaron poco antes de adoptar esta decisión que dos personas habían resultado heridas a causa del incendio, un bombero y un habitante de la zona.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, estimó a última hora de la tarde que las llamas habían quemado ya unas 2.000 hectáreas, tras participar en una reunión de crisis.

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Unos 700 bomberos se encontraban trabajando sobre el terreno durante la tarde con 200 vehículos y nueve aeronaves, incluidos dos hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones bombarderos de agua de tipo DASH y tres helicópteros bombarderos de agua.

También contaban con la ayuda de bomberos rumanos y, en paralelo, fueron movilizados 25 gendarmes y 15 agentes de carreteras para dirigir la circulación.

Como medida de seguridad, se cerraron al tráfico cuatro carreteras departamentales, la RD66, la D2, la D17 y la D13.

En declaraciones a los medios al término de una reunión de la célula interministerial de crisis, el ministro del Interior explicó que este domingo estaban activos en Francia en total "una veintena de fuegos, tres de los cuales críticos".

Núñez precisó que tres de esos incendios no estaban controlados, incluido el de Trévillach y otros dos también en la fachada mediterránea.

Uno se encuentra en Ledenon, en el departamento de Gard, que había quemado más de 500 hectáreas y obligado a cortar al tráfico la A9, la autopista que va de Orange a la frontera española de La Jonquera.

El otro está en el departamento de Hérault, con capital en Montpellier, que había calcinado otras 500 hectáreas, según Núñez.

Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este domingo se encontraban en el máximo nivel de riesgo por incendios y también se encontraba entre los siete en alerta naranja por una ola de calor que hizo que las temperaturas subieran hoy hasta los 39 grados en algunos puntos.

Se espera que la situación se mantenga el lunes, cuando la alerta naranja se ampliará a otros nueve departamentos en el suroeste.