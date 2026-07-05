Petro anuncia demandas por calumnia e injuria y denuncia hostigamientos contra su familia

"De ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario que dejará el cargo el próximo 7 de agosto aseguró que su madre, Clara Urrego, de 83 años, fue insultada frente a su vivienda en el municipio de Cajicá, cerca a Bogotá.

Mientras que su padre, Gustavo Petro Sierra, de 92 años, fue objeto de un plantón frente a su apartamento en la capital colombiana, por lo que exigió a la Policía entregar los videos de ambos hechos para respaldar las denuncias que dijo interpondrá.

En el mismo mensaje, Petro cargó contra De la Espriella y el jefe del equipo de transición del presidente electo, el excongresista y exguerrillero del M19, Carlos Alonso Lucio, "fueron defensores de los paramilitares", y sostuvo que Colombia atraviesa una etapa que calificó de "fascismo".

Asimismo, insistió en que los simpatizantes del progresismo no deben responder con violencia y afirmó que la estrategia de su movimiento será acudir a acciones judiciales, entre ellas la demanda de nulidad de las elecciones, anunciada previamente por dirigentes de su sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Petro también llamó a conformar "guardias de la libertad" desarmadas en comunidades donde, según dijo, existan amenazas contra líderes y campesinos, y aseguró que estas deberán actuar mediante redes de comunicación y coordinación con las autoridades.