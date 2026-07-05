Policía de Ecuador incauta 64 kilos de cocaína con destino a China

La incautación se dio en el marco de la operación “Shanghai” ejecutada en la zona Pascuales, en Guayaquil donde se halló la droga oculta en un doble fondo de un contenedor cargado con banano de exportación con destino final a Shanghái, China.

La droga estaba recubierta con láminas metálicas y grasa para evadir los controles de rayos X y la detección de peros antidrogas.

Durante el operativo fue capturado un ciudadano y retenido el camión que transportaba el contenedor.

La droga decomisada equivale a 64.000 dosis y alcanza un valor estimado de 1,6 millones de dólares en el mercado estadounidense, según cálculos de la Policía.