Presidente electo de Colombia destaca reunión con delegados de EE.UU. previo a su posesión

Durante el encuentro que se realizó el viernes, "se abordaron temas estratégicos de cooperación bilateral, seguridad nacional, lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, comercio y fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos", según un comunicado divulgado por su oficina de prensa.

De la Espriella aseguró que su futuro Gobierno buscará "reconstruir una alianza seria, firme y confiable con Estados Unidos", sustentada en la seguridad, la cooperación, la defensa de la libertad y el respeto institucional.

Asimismo, afirmó que Colombia volverá a tener "aliados fuertes" y una política exterior enfocada en la seguridad, la inversión, el orden y la protección de los ciudadanos.

Desde la campaña presidencial, De la Espriella ha manifestado su intención de estrechar las relaciones con Estados Unidos, en contraste con los desencuentros que marcaron la relación entre Washington y el Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, la política de seguridad y la cooperación bilateral.

El anuncio se conoce mientras el mandatario electo avanza en el proceso de transición con el Gobierno saliente y continúa definiendo las líneas de su política exterior y de seguridad de cara a su posesión.