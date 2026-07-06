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06 de julio de 2026 a la - 20:11

Emmanuel Macron se metió en la polémica y defendió así a Mbappé

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron son recibidos por el jugador francés Kylian Mbappé y el director técnico de la selección, Didier Deschamps, en el centro de entrenamiento de la selección nacional de fútbol antes de la Copa del Mundo de la FIFA en Clairefontaine, al oeste de París, Francia, 02 de junio de 2026. (Mundial de Fútbol, Francia) EFE/EPA/THOMAS PADILLA / POOL MAXPPP OUT
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron son recibidos por el jugador francés Kylian Mbappé y el director técnico de la selección, Didier Deschamps, en el centro de entrenamiento de la selección nacional de fútbol antes de la Copa del Mundo de la FIFA en Clairefontaine, al oeste de París, Francia, 02 de junio de 2026. (Mundial de Fútbol, Francia) EFE/EPA/THOMAS PADILLA / POOL MAXPPP OUTTHOMAS PADILLA / POOL

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a las voces de apoyo hacia el capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, quien sufrió insultos racista por parte de la senadora liberal Celeste Amarilla. Esta fue la reacción del mandatario en sus redes sociales.

Por ABC Color

Suman y siguen las reacciones contra las declaraciones de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien se había expresado en términos racistas y peyorativos hacia Kylian Mbappé, capitán de la Selección Francesa de Fútbol que eliminó en octavos de final a la Selección Paraguaya de Fútbol.

Quien ahora se adhirió contra las expresiones racistas de la parlamentaria fue el presidente de Francia, Emmmanuel Macron, a través de su cuenta de X.

“Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”, señala el posteo del primer ministro francés, quien arrobó en la publicación al delantero galo.

Lea más: Federación Francesa de Fútbol presenta denuncia contra Celeste Amarilla

Publicación del presidente de Francia, Emmanual Macron, en apoyo a Kylian Mbappé.
Publicación del presidente de Francia, Emmanual Macron, en apoyo a Kylian Mbappé.

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