Emmanuel Macron se metió en la polémica y defendió así a Mbappé

Suman y siguen las reacciones contra las declaraciones de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien se había expresado en términos racistas y peyorativos hacia Kylian Mbappé, capitán de la Selección Francesa de Fútbol que eliminó en octavos de final a la Selección Paraguaya de Fútbol.

Quien ahora se adhirió contra las expresiones racistas de la parlamentaria fue el presidente de Francia, Emmmanuel Macron, a través de su cuenta de X.

“Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”, señala el posteo del primer ministro francés, quien arrobó en la publicación al delantero galo.

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