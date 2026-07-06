Gobierno repudia expresiones de Celeste Amarilla contra Mbappé

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, refiere un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, emitido esta tarde.

El documento alude a las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) el día del partido que dejó a Paraguay fuera del Mundial de la FIFA 2026. La legisladora se unió a la ola de insultos en contra de los franceses, especialmente su figura, el número 10, Kylian Mbappé, quien se convirtió en el centro del enojo, sobre todo al finalizar el encuentro, cuando ignoró al portero paraguayo Orlando Gill, quien quiso saludarlo por la victoria de su selección.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!” escribió la legisladora citando un tuit del Diario Olé.

Pero ese no fue el único posteo violento de Amarilla. En otra publicación, la legisladora siguió realizando comentarios despectivos acerca del origen del jugador de la Selección de Fútbol francés.

“Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió adjuntando fotografías de Mbappé.

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Mbappé a Celeste: “Proyecta la peor imagen posible”

El futbolista Mbappé no se guardó nada y en su posteo en X respondió con dureza en contra de la parlamentaria paraguaya a quien acusó de racismo.

“No representa a Paraguay, un país que derrochó pasión y honor a lo largo de la competición. Debido a su imprudencia y a su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la histórica trayectoria y el esfuerzo que sus jugadores dedicaron a este Mundial, centrándose en cambio en una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país”, escribió Mbappé.

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“Responsabilidad individual”

En otro apartado del comunicado de la Cancillería nacional, se refiere que “el Paraguay es una República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”.

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“El Gobierno del Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación. Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el Pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”, indica el documento de la Cancillería paraguaya, a cargo del ministro Rubén Ramírez Lezcano.