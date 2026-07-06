Hamás renuncia a gobernar Gaza tras la guerra con Israel: ¿qué implica para el conflicto?

El nuevo orden administrativo liderado por el Comité Nacional para la Administración de Gaza, en medio de un contexto crítico tras el conflicto con Israel, dijo que está completamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales “tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”, escribió en X su presidente, Ali Shaath.

El movimiento islamista palestino Hamás, declarado como terrorista por varios países, anunció hoy la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, allanando el camino para que un comité tecnocrático administre el territorio.

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, “ha presentado oficialmente su dimisión”, dijo Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás. También “decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)”, añadió.

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¿Qué es la Junta de Paz?

El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto el fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025.

La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista palestino, que tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.

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Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista afirmó estar dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a palestinos.

Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca.

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Desarme de Hamás

Uno de los principales puntos de fricción es el desarme de Hamás, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina. Israel se opone a ello.

“Hamás da un nuevo paso al renunciar a administrar la Franja de Gaza para privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”, declaró el portavoz del movimiento, Hazem Qasem.

“Esperamos que el Comité Nacional para la Administración de Gaza pueda entrar rápidamente en la franja de Gaza, y Hamás reafirma su voluntad de transferirle las responsabilidades gubernamentales para asegurar el éxito de su misión”, añadió.

Un alto cargo de Hamás que pidió el anonimato dijo que el movimiento ha informado a las otras facciones palestinas de su decisión durante una reciente reunión en El Cairo y, según él, todas ellas la han aprobado.