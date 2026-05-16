Israel asesta un golpe estratégico a Hamás

Israel mató al jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, presentado como uno de los arquitectos de las masacres del 7 de octubre de 2023.

Desde que ese día más de 1.200 personas murieron del lado israelí a manos de combatientes de Hamás. El ejército y los servicios de inteligencia israelíes llevan a cabo una campaña contra los líderes políticos y los comandantes militares de alto rango del grupo en Gaza y en toda la región.

Ayer, las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Hadad y el sábado confirmaron su muerte.

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Confirmación de la muerte

“El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer viernes, en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron.

Minutos después, dos responsables de Hamás confirmaron a AFP la muerte de su dirigente.

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“Ezedin Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un apartamento y un vehículo civil en ciudad de Gaza”, dijo un alto cargo de Hamás.

Un integrante del brazo armado del movimiento corroboró el fallecimiento.

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“Arquitecto de la masacre”

El gobierno israelí lo acusa de ser “uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre” de 2023 y lo responsabiliza del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día.

Hamás tomó un total de 251 rehenes.

“Hadad dirigió el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás y se rodeó de rehenes en un intento de evitar que lo liquidaran”, afirma el ejército israelí.

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, teniente coronel Eyal Zamir, calificó su muerte de “logro operativo importante”.