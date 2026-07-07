La Justicia marroquí dice que no tiene denuncias de abusos contra el arzobispo de Rabat

A sus 74 años, López Romero, natural de Almería (sur de España), anunció este martes que se aparta de sus funciones mientras la Iglesia católica investiga las denuncias.

"No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual", afirmó López Romero en una breve declaración a EFE.

Fuentes judiciales marroquíes consultadas por EFE afirmaron que no existe registro de denuncias contra el arzobispo en la Justicia del país.

Al menos cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada hoy martes.

"Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero", señaló el cardenal en un comunicado publicado hoy.

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"Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral", agregó.

López Romero llegó a figurar entre los papables en el cónclave de 2025 para elegir al sucesor de Francisco.

Formado en los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay durante 18 años, país que le marcó hasta el punto de nacionalizarse paraguayo.

En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.