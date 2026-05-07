Iglesia Católica de Paraguay avanza en protocolo para prevenir abusos en el ámbito eclesial

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), informó que este lunes desarrollaron sus integrantes, una reunión presidida por el cardenal Adalberto Martínez, con el objetivo de revisar las líneas guía para la prevención de abusos en ámbitos eclesiales.

La dimensión del problema en América Latina sigue creciendo, ya que, aunque la región tiene una de las menores tasas de denuncias de abusos sexuales contra el clero católico en el mundo, un número cada vez mayor de sobrevivientes tiene el coraje de compartir sus experiencias y actuar contra sus agresores y la institución religiosa que los ha protegido, dice un reporte de la organización británica CRIN (Red Internacional por los Derechos del Niño).

En Paraguay, este lunes se reunieron los miembros de la Comisión Episcopal para la Protección de Menores y Adultos en situación de vulnerabilidad, para actualizar los protocolos oficiales para las iglesias y organizaciones católicas locales.

El encuentro presidido por el cardenal, tuvo también la presencia de los monseñores Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este, y Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica, la representación de las pastorales de Educación, Comunicación, Juventud, Pastoral Social Cáritas, la Universidad Católica, el Seminario Mayor Nacional e Instituto de Pastoral de Juventud del Paraguay.

¿De qué trata el protocolo contra los abusos en la Iglesia Católica?

Según indicaron desde la CEP, el proceso de revisión y actualización del protocolo para prevenir los abusos en la Iglesia, desea integrar de manera orgánica el magisterio pontificio más reciente, la normativa canónica vigente y las “valiosas contribuciones” de los agentes pastorales recogidas durante la consulta sinodal sobre la materia.

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La última consulta sinodal había sido liderada por el Papa Francisco + en el 2021, buscando escuchar las voces de sacerdotes, religiosos y laicos sobre el futuro de la Iglesia Católica en todo el mundo.

Justamente, la prevención de los abusos en el ámbito eclesial, la escucha a las víctimas y la acción ante las denuncias, fue uno de los temas incluidos y debatidos en esta consulta global.

Además, se trasladó la idea de que en todo el mundo, las iglesias cuenten con un protocolo pedagógico que sirva para prevenir este tipo de casos a nivel local.

Protocolo actualizado contra abusos estará disponible en todas las iglesias paraguayas

La Conferencia Episcopal informó que durante la reunión del lunes, se trabajó el material pedagógico de prevención, que se pondrá a disposición de las Comisiones Diocesanas y diversas instancias eclesiales de Paraguay.

“Con estos esfuerzos coordinados, la Iglesia en Paraguay reafirma su compromiso con la prevención, transparencia y la creación de entornos institucionales seguros para todos, en especial de menores y adultos en situación de vulnerabilidad”, aseguraron.

En el país, uno de los casos más sonados de los últimos tiempos fue la condena por acoso sexual al sacerdote Silvestre Olmedo, en el 2021, quien finalmente había sido sobreseído dos años después, en el 2023, por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Este 2026 se cumplen diez años de su imputación por este hecho, luego de una denuncia realizada por la feligresa Alexa Torres, en el 2016 en la parroquia San José de Limpio.