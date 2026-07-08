Recrudece el conflicto entre Irán y Estados Unidos: Oriente Medio de nuevo bajo fuego

El mundo observa con preocupación el recrudecimiento del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que amenaza con reavivar la inestabilidad global ya de por sí afectada por el efecto colateral en la cadena de suministro global de petróleo e insumos esenciales.

Oriente Medio vuelve a convertirse en escenario de amenazas cruzadas, movimientos militares estratégicos y advertencias diplomáticas que elevan el riesgo de un enfrentamiento de mayores dimensiones.

Las alarmas vuelven a sonar en países aliados donde están desplegadas las bases militares estadounidenses. La región está bajo tensión desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado declarado como “preventivo” contra Irán.

Ataques en Ormuz

Según el Comando Central de las fuerzas de Estados Unidos, comenzaron a lanzar “una serie de potentes ataques contra Irán para imponer costos elevados por dirigir y atacar tripulaciones de buques comerciales formadas por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

En su perfil de la red social X, publica que “los ataques de EE.UU. son en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”.

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Bombardeos cruzados

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, lo que desató hoy una oleada de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo, reportó la agencia AFP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes para terminar con la guerra en Oriente Medio y amenazó con tomar represalias.

Acuerdo preliminar en riesgo

Ambos bandos reportaron haber alcanzado decenas de objetivos, poniendo en peligro un acuerdo preliminar para terminar con la guerra en Oriente Medio, que llevó los precios del petróleo a su nivel más alto en dos semanas.

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Washington también revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní y bombardeó sitios militares en la república islámica, tras acusar a Irán de atacar tres barcos en el estrecho.

El ejército ideológico iraní Guardianes de la Revolución (CGRI) afirmó hoy que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

“En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidense” en Kuwait y Baréin, indica el comunicado.

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Ataques a bases estadounidenses

Baréin dijo que sus alarmas aéreas se activaron y que se escucharon explosiones, mientras Kuwait anunció que su defensa aérea repelió un ataque con drones y misiles, sin precisar el origen de los ataques.

Tanto Kuwait como Baréin tienen bases estadounidenses y fueron atacados repetidamente por Irán durante la guerra.

Previamente, el mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom), anunció en X que sus fuerzas “atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones” de los Guardianes de la Revolución.