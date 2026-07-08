Trump amenaza con una respuesta "mucho peor" si Irán vuelve a atacar barcos en Ormuz

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red social Truth Social, luego de que el Comando Central atacara a Teherán por segundo día consecutivo tras el rompimiento de la tregua.

La declaración de Trump surge una hora después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara nuevos ataques, por segundo día consecutivo, contra Irán y que el mandatario dijera en la OTAN que la tregua con la República Islámica había terminado.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", arremetió el republicano este miércoles.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.