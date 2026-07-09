Abogado de expresidente de Ecuador Lenín Moreno niega que participara en delito de cohecho

La acusación de la Fiscalía se enmarca en el caso por los presuntos sobornos pagados por la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, cuando Moreno era vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

"Lenín Moreno no tiene participación activa en ninguna parte del proceso de contratación. Todo es en función de un relato más mediático que jurídico", afirmó el abogado a la prensa tras la audiencia celebrada en Quito, capital de Ecuador.

La defensa sostuvo que Moreno no firmó ningún contrato, no pidió financiamiento ni designó a los funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad vinculada al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

"Ha quedado claro que Lenín Moreno no realizó ningún acto funcional dentro de sus facultades y atribuciones como vicepresidente", añadió el letrado.

El abogado también defendió que tendrá que ser ratificado el estado de inocencia de Moreno y de su esposa, Rocío González, también procesada en la causa.

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La Fiscalía de Ecuador pidió una condena de seis años y seis meses de prisión para Moreno, su esposa, su hija Irina Moreno y otros 17 acusados, entre ellos el exembajador de China Cai Runguo.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido, junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.