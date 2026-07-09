Caricom: Trinidad y Tobago propone prestar un ferry para carga entre países del Caribe

Pierre, primer ministro de Santa Lucía, dio estas declaraciones tras la reunión de líderes del Caricom, que culminó este miércoles en esta isla caribeña, donde dijo además que la región acelera los trabajos para establecer un servicio de ferry intrarregional asequible.

"También aceleramos los trabajos para establecer un servicio de ferry intrarregional asequible que mejorará los viajes, facilitará el comercio, fortalecerá la seguridad alimentaria y hará que nuestra comunidad esté más conectada", afirmó.

Pierre reiteró que "logramos nuevos avances hacia la libre circulación de los nacionales de la CARICOM, con más Estados miembros avanzando hacia la participación plena.

El Mercado Único y Economía del Caribe (CSME, en inglés) permite la libre circulación de bienes, habilidades, mano de obra y servicios en toda la región.

Por su parte, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, afirmó que su homóloga de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ofreció a sus colegas uno de cinco ferries que cuenta en su país, mientras el sector privado trinitense realiza gestiones para obtener una embarcación propia dentro del próximo año.

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Mottley defendió su postura al decir que, a medida que la región avanza para ayudar a reducir el costo de vida, mientras los precios del petróleo continúan subiendo debido a los conflictos en Oriente Medio, Trinidad y Tobago puso a disposición a usar uno de sus naves para ayudar a transportar carga entre algunos países de la región.

"Este es un trabajo en progreso, y también implica el hecho de que algunos puertos en el sur y este del Caribe, por lo que requerirá que evaluemos qué arreglos de infraestructura podrían ser necesarios en el puerto, o si se pueden utilizar rampas", dijo Mottley, encargada del CSME en el Caricom.

Mottley dijo además que espera que las regulaciones estén listas en los próximos tres meses.

El pasado martes, el director técnico de la Organización del Sector Privado del Caricom, Patrick Antoine, dijo a EFE que en las pasadas dos semanas, Mottley y Friday "se han comprometido con el sector privado" en la situación del ferry.

"Es un acuerdo que requiere que se establezca la infraestructura para facilitar el movimiento de personas y mercancías, incluidos los vehículos", aseguró Antoine.

Y aunque admitió que no se han llevado a cabo reuniones entre los primeros ministros y el sector privado, se mantiene confiado de que las mismas se celebrarán prontamente.