EE.UU. busca aumentar la asistencia a proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica

"Creo que el programa de USTDA en América Latina va a crecer de forma significativa. Ha sido lento durante muchos años. He reorganizado el equipo, incorporado más personal y reforzado nuestra presencia, dejando muy clara la importancia del hemisferio occidental", explicó Hardy, también director de Operaciones de la entidad.

El funcionario, que lideró la agencia durante el primer mandato del presidente, Donald Trump (2017-2021), afirmó ver una implicación "mucho más estrecha" de los Gobiernos y del sector privado de países latinoamericanos que ahora buscan formas de trabajar más de cerca con Washington.

Todo esto en medio de cambios de liderazgo en varios países de la región que se han movido hacia la derecha y han expresado su deseo de fortalecer sus lazos con la Administración de Trump.

"La USTDA es un organismo de asistencia exterior con un propósito definido. Nuestro objetivo es claro: apoyar el desarrollo económico de nuestros países socios en todo el mundo, pero haciéndolo de manera que también se promuevan los intereses de EE.UU", detalló Hardy durante una sesión informativa con medios.

Especificó que esta política de "Estados Unidos primero", impulsada por el Gobierno republicano, puede "abarcar desde objetivos estratégicos de seguridad nacional hasta, como indica el nombre de la agencia, intereses comerciales" que sirvan de alternativa a la influencia de China y Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los primeros compromisos impulsados por el USTDA en este periodo, Hardy mencionó un acuerdo firmado en marzo con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, para acelerar el desarrollo de un corredor de transporte terrestre en la nación centroamericana que conectaría el mar Caribe con el océano Pacífico.

"Creo que veremos muchos más proyectos de este tipo con las elecciones en Colombia, El Salvador y Ecuador. Son programas que han ido lentos durante muchos años, y creo que eso está cambiando", agregó al insistir en que le "anima" ver un aumento en el entusiasmo de los socios latinoamericanos por estrechar vínculos con Washington.

Hardy también mencionó que una de las "grandes inversiones recientes" de la entidad fue la ampliación del cable submarino de fibra óptica Medusa "que aspira a conectar 22 países de África occidental con España", un "ejemplo del papel que puede jugar Estados Unidos ayudando a conectar a nuestros socios africanos con Europa".

Además, añadió que, a la luz del inicio este miércoles del proceso para retirar a Siria de la lista negra de los países que Washington considera como patrocinadores del terrorismo y el levantamiento de sanciones, la agencia podrá pensar en explorar posibles oportunidades de asistencia al desarrollo en la nación árabe.