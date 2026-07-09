El Banco Central de Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25 % por décimo mes

En su sesión mensual de directorio, el BCRP indicó que ambas inflaciones son compatibles con el rango meta en términos anualizados y que el resultado del mes pasado se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos, en particular del pescado, afectado por oleajes anómalos.

En términos interanuales, la inflación total aumentó de 3,9 % en mayo a 4,0 % en junio, en tanto que sin alimentos y energía se incrementó de 4,4 a 4,5 %.

El BCRP sostuvo que este desvío respecto del rango meta, establecido en un máximo de 3 %, respondió principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos indirectos sobre los costos de transporte en marzo y abril.

Por ese motivo, precisó que, si se excluye al transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,6 % interanual, y se mantuvo por debajo de 2 % desde abril del año pasado.

Además, las expectativas de inflación a 12 meses se redujeron de 2,9 % en mayo a 2,8 % en junio, y se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 % "conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta".

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El banco central alertó, sin embargo, que existe el riesgo de efectos "más persistentes sobre la inflación" generados por un impacto de mayor intensidad del fenómeno climático de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Por otra parte, sostuvo que los indicadores adelantados de la actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño y que los riesgos globales se moderaron "debido al alivio de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos".

"Sin embargo, se mantiene la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas", acotó antes de indicar que las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

En ese contexto, el directorio aseguró que se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes "a fin de realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria" y reafirmó su compromiso de adoptar "las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección".

En la misma sesión, el banco emisor acordó mantener una tasa de interés de 2,25 % para depósitos 'overnight' (de un día para otro), para las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el banco mantuvo un 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión del directorio en la que se evaluará el Programa Monetario de Perú será el 13 de agosto, indicó el BCRP.