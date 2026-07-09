El consejo de vigilancia de Volkswagen se reúne para decidir posibles recortes de empleo

Fráncfort (Alemania), 9 jul (EFE).- El consejo de vigilancia del grupo automovilístico alemán Volkswagen se reúne este jueves con la dirección de la compañía para discutir medidas de ahorro y si son necesarios más recortes de empleo en Alemania.

La reunión del consejo de vigilancia, en el que están representantes del Estado de Baja Sajonia y de los trabajadores de la compañía, comenzó a las 14.00 horas GMT y no a las 12.30 horas GMT como esta previsto inicialmente, informan medios alemanes.

El consejo se reúne en la sede central del grupo en Wolfsburg, en el norte de Alemania.

Ante el drástico alcance que podría tener el recorte de empleo, los trabajadores de las fábricas del grupo Volkswagen en toda Alemania han protestado convocados por el sindicato del metal IG Metall y el comité de empresa.

Las protestas estuvieron lideradas en Wolfsburg por la presidenta de IG Metall, Christiane Benner, y la presidenta del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Cavallo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Benner dijo que IG Metall no aceptará el cierre de cuatro fábricas en Alemania y consideró "irresponsable cómo se juega en estos momentos con el futuro de la gente".

"La industria automovilística alemana es el área central de nuestra economía alemana", dijo Benner.

Cavallo exigió a la compañía terminar con la inseguridad de los trabajadores. "Necesitamos claridad para los empleados. Necesitamos un plan amplio", que no solo consista en un saneamiento con recortes de personal y cierre de fábricas, dijo.

El temor ha surgido después de que la revista Manager Magazin informara a finales de junio de que Volkswagen quiere intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha anunciado hasta ahora.

Además, cuatro fábricas del grupo Volkswagen en Alemania podrían cerrarse, que son las de la marca VW en Hannover, Emden, Zwickau y la de Audi en Neckarsulm.

La producción automovilística podría interrumpirse a partir de 2031 en Zwickau y Emden, en 2032 en la fábrica de camiones de Hannover y en 2034 en la de Audi en Neckarsulm, según el semanario Spiegel.

El consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume, ya dijo en primavera que es necesario aumentar el ahorro en la compañía y reducir capacidades para incrementar la rentabilidad y la competitividad.

Volkswagen afronta problemas debido a que los aranceles dificultan las ventas en EE.UU. y a la fuerte competencia en China, país que a su vez está aumentando sus ventas en Europa.

El grupo Volkswagen había anunciado hasta ahora el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW, y acordó con el sindicato IG Metall garantías de empleo, como mínimo, hasta 2030 en las fábricas alemanas.

Los planes de ahorro y recortes de empleo anunciados hasta ahora se circunscriben a Alemania.

El grupo Volkswagen, que emplea a 670.000 personas en todo el mundo, tiene dos grandes plantas de fabricación en España, la de la marca Volkswagen en Landaben (Pamplona) y la de Seat en Martorell (Barcelona).

Los trabajadores protestarán en Wolfsburg, pero también en las fábricas de las marcas Audi, Porsche y MAN (camiones).

El sindicato IG Metall se opone a los planes de recortes drásticos de personal y los ataques a la cogestión de la empresa para debilitar el poder de los trabajadores.

El principio de cogestión ('mitbestimmung'), que es un pilar del modelo económico alemán y se instaló en el país tras la Segunda Guerra Mundial, otorga a los trabajadores el derecho a participar en las decisiones estratégicas de la empresa para lograr un clima de paz social y evitar los conflictos laborales.

El Gobierno de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20 % en el grupo Volkswagen y por tanto una minoría de bloqueo, ya se ha manifestado en contra de esos planes tan drásticos de recortes de empleos y del cierre de fábricas.

El consejo de vigilancia del grupo Volkswagen está compuesto por 20 miembros, la mitad representa a los accionistas y la otra mitad a los trabajadores.

Está presidido por Hans Dieter Pötsch, que tiene un voto de calidad en caso de empate en las votaciones.