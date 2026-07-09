Gobernador mexicano acusado por EE.UU. asegura que está en su casa sin protección federal

"Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna", afirmó el político, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en una publicación en su cuenta de X.

Así, Rocha Moya salió al paso de las versiones que circularon en dos medios mexicanos en las que se apuntaba a que el político se encontraba en una instalación militar tras un operativo de las Fuerzas Armadas para cambiar su ubicación.

Dicha información había sido negada por el Gabinete de Seguridad federal y por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum.

En su mensaje en X, el gobernador de Sinaloa, quien lleva 69 días apartado del cargo para hacer frente a los señalamientos de EE.UU., denunció haber sido victima de una "atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno", al tiempo que reiteró su inocencia frente a las "falsas" acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.

"Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente", añadió.

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Horas antes, Sheinbaum ya había negado que Rocha Moya contara con protección del Ejército mexicano, información que atribuyó a un intento de "dañar al Gobierno".

"No vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, a la vez que criticó a EE.UU. por utilizar "muchas veces" el narcotráfico como pretexto para "tener una situación de injerencia o debilitamiento" en un país.

En abril, el Departamento de Justicia estadounidense provocó un terremoto político en México al solicitar la detención urgente con fines de extradición de diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, por su presunta colaboración con Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, a cambio de sobornos y favores políticos.

Dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses, mientras el resto permanece en el país latinoamericano para defender su inocencia en un caso que aumentó las tensiones bilaterales con Washington.

Por su parte, el Gobierno federal subraya que, por el momento, no va a detener a los políticos señalados al argumentar que EE.UU. no ha enviado las pruebas que justifique esta medida.