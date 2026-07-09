Gobierno de Portugal anuncia más ayudas a vivienda y agilización de desahucios

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa tras el consejo de ministros en la que el ministro de Presidencia luso, António Leitão Amaro, afirmó que se trata de "una reforma muy importante" del mercado de la vivienda que planea "dar más casas en el mercado, dando más confianza, más dinamismo, más libertad y autonomía y más protección a los propietarios e inquilinos".

En la misma rueda de prensa, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, precisó que uno de sus objetivos es "simplificar más el proceso de desalojos", que ahora podrán realizarse por un incumplimiento del pago del alquiler igual o superior a dos meses, cuando hasta ahora era a partir de los tres meses.

También se permitirá llevarlos a cabo en aquellos casos en los que se haya atrasado el pago más de ocho días en más de tres veces, seguidas o intercaladas, en un periodo de 12 meses, o más de cuatro veces en 18 meses.

"Endurecemos los requisitos desde el punto de vista de la resolución", resumió el responsable de Vivienda.

Asimismo, explicó que se va a crear un "Fondo de Emergencia de Vivienda" -sin anunciar su dotación total- para "quien más lo necesita", que permitirá dar un apoyo estatal que podrá tener un "valor equivalente al índice de apoyos sociales", que ronda los 530 euros, durante un máximo de 6 meses para rentas de hasta 2.300 euros y que podrá combinarse con otras subvenciones.

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Por otro lado, se aprobaron cambios que afectarán a los alquileres anteriores a 1990, aunque no sufrirán tantas alteraciones los inquilinos con menos de 65 años y unos ingresos anuales inferiores a 64.400 euros, y los mayores de 65.

Estas medidas se enmarcan dentro del programa 'Construir Portugal' -anunciado inicialmente hace cerca de dos años para afrontar la crisis de vivienda que sufre el país-, explicó Pinto Luz, que recalcó que los efectos de estas medidas deberán sentirse en el medio y largo plazo.