Italia activa alerta roja por calor en Florencia y combate incendios en Piamonte y Cerdeña

Según informó el Ayuntamiento de Florencia, este frente de calor mantendrá bajo temperaturas extremas a la región de la Toscana al menos hasta el próximo sábado, con máximas de hasta 36 grados durante tres días seguidos y con valores mínimos nocturnos que no bajarán de los 24 grados.

Las autoridades sanitarias recordaron que el nivel 3 de alerta (código rojo) indica una situación de riesgo para la salud generalizada que no solo afecta a los colectivos vulnerables, sino también a la población sana y activa.

Además del aviso en Florencia, el mapa de emergencias de este jueves mantiene en alerta naranja a las ciudades de Perugia y Pescara (centro), además de Turín (norte).

El Cuerpo Nacional de Bomberos de Italia informó en su cuenta oficial de la red social X de que la situación más crítica en el norte del país se concentra en los valles de la región de Piamonte, donde brigadas de tierra y los equipos de voluntarios intentan frenar el avance de las llamas.

Según los últimos partes de los equipos de extinción, el fuego avanza en frentes de interfaz que amenazan directamente a núcleos habitados y viviendas rurales de las provincias de Vercelli y Verbano-Cusio-Ossola, llegando a situarse a apenas 200 metros de algunas zonas residenciales.

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Los bomberos también concentran sus esfuerzos en proteger de forma directa varios refugios de alta montaña y en contener el daño ecológico en dos importantes áreas protegidas de la región: el Parque de la Valsesia y el Parque Nacional de Val Grande, este último muy cerca de la frontera con Suiza.

De forma simultánea, las altas temperaturas y vientos de más de 30 kilómetros por hora mantienen un escenario complejo en la isla de Cerdeña, aunque en este territorio los fuegos se concentran en áreas rústicas y no amenazan cascos urbanos.

El Cuerpo Forestal sardo mantiene desplegadas a sus brigadas de tierra con el soporte de helicópteros pesados para controlar las llamas en zonas forestales de Carbonia y Fonni, en el entorno del estanque de Platamona (norte) y en Elmas, una localidad colindante con el aeropuerto de la capital isleña, Cagliari.