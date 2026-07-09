La Bolsa española rebota un 1,14 % y recupera los 19.300 pese a ataques entre EE.UU e Irán

Madrid, 9 jul (EFE).- La Bolsa española rebotó este jueves un 1,14 %, lo que le permitió recuperar la cota de los 19.300 puntos tras las fuertes caídas de la pasada sesión, pese a que los ataques entre Estados Unidos e Irán se intensificaron y mantienen el precio del petróleo en torno a los 77 dólares el barril.