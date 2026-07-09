La Bolsa española rebota un 1,14 % y recupera los 19.300 pese a ataques entre EE.UU e Irán

Al cierre de las negociaciones, el IBEX 35, principal índice bursátil del mercado español, sumó 218,5 puntos, ese 1,14 %, con los que consiguió concluir la jornada en los 19.322,8.
Este avance se suma a la revalorización del 11,64 % que el índice español acumula en lo que va de año.
La apertura, con alzas superiores al 0,8 %, marcó el inicio de una sesión en la que el selectivo nacional mantuvo un tono positivo constante y osciló en una franja entre los 19.250 y los 19.350 puntos.
Entre los principales valores del parqué nacional, la textil Inditex subió un 2,29 %; el Banco Santander, un 1,65 %; y el banco BBVA, un 0,77 %; mientras que las energéticas Repsol e Iberdrola avanzaron un 0,3 % y un 0,19 %, respectivamente.
En el lado opuesto de la 'Blue Chips' españolas, la empresa de telecomunicaciones Telefónica se cedió un 0,97 %.