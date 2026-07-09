La retirada gradual de Israel en zonas del Líbano iniciará en próximos días, dice EE.UU.

Según un alto cargo de la Administración estadounidense, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, ya ha comenzado la fase de implementación del acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y el Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington.

Dicha fuente apuntó que "la primera zona piloto se pondrá en marcha en cuestión de días" y que se están "diseñando y planificando" otras zonas con la coordinación del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

El acuerdo marco contempla que las fuerzas israelíes se retiren de las zonas piloto y cedan el control al Ejército libanés, excluyendo al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán y enfrentado a Israel.

Los próximos 14 y 15 de julio está prevista una reunión en Roma entre representantes de Israel, el Líbano y Estados Unidos para proseguir con la implementación del acuerdo marco.

El presidente libanés, Joseph Aoun, reclamó este jueves la necesidad de consolidar el alto el fuego dado que Israel sigue bombardeando y ocupando una parte del sur del país pese a la tregua acordada.