Los mexicanos de Madrid, "tristes pero bien c*brón" en el concierto del Grupo Frontera

Madrid, 9 jul (EFE).- Aún de luto por la eliminación de su selección en el Mundial de fútbol, los mexicanos presumieron de país con sombreros norteños, botas y camisetas con los colores de la ‘Tri’ en el concierto del Grupo Frontera este jueves en Madrid, donde se cantó y gritó con orgullo “bien c*brón”.

El quinteto estadounidense de origen mexicano se presentó en un concierto con todo vendido en el Movistar Arena de Madrid, donde 15.000 personas corearon sus mayores éxitos como ‘Ojitos rojos’, ‘ALV’ o ‘Uno x100to’.

'Triste pero bien C*brón' es el nombre de su gira, que comenzó el 28 de marzo en Monterrey (México) y que pasa ahora por los grandes escenarios europeos, con la mitad de las fechas en España, y terminará en Lima (Perú) el 17 de octubre después de un periplo por EEUU y Suramérica.

La fiesta comenzó a bordo de los buses que la banda puso a disposición de sus fanáticos desde Plaza Colón y que retumbó con los éxitos del grupo hasta las puertas del Movistar Arena.

El público, que se quedó afónico de tantos gritos, conectó con el grupo recordando el dolor de los antiguos desamores, de manera “bien triste”, identificándose con la letra.

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“Jamás pensé que pudiera decir eso de ¿cómo estamos Madrid?”, fueron las primeras palabras de Adelaido ‘Payo’ Solís, vocalista de la banda, quien destacó el lleno total del recinto madrileño.

“Somos chingones”, dijo refiriéndose a los espectadores y aseguró que en un momento así “podemos estar tristes pero que lo cabrón que nunca se nos quite”.

En medio de todos estos gritos y llantos de dolor surgió el amor cuando una pareja subió al escenario y el hombre pidió matrimonio a la mujer durante una de las dos únicas canciones de amor del repertorio, ‘Hecha pa’mí’.

El grupo rindió homenaje a algunos de los exponentes más importantes de la música regional mexicana al cantar ‘Querida’, de Juan Gabriel, ‘Como la flor’, de Selena Quintanilla y ‘¿Y todo para qué?', de Intocable.

El grupo, galardonado con el premio a mejor álbum de música norteña y mejor canción regional mexicana en los Grammy Latinos de 2024, dice cantarle “al amor, al desamor y a la vida", y para eso fusiona la cumbia norteña mexicana y la cumbia urbana con otros géneros como el country o reguetón.

Grupo Frontera, que saltó a la fama en 2022 por una versión cumbia de la canción ‘No se ve’ de la banda colombiana Morat, lo agradeció durante el concierto de este jueves: “La razón por la que estamos aquí es por una canción, que no es de nosotros sino del grupo Morat”.

Desde entonces no para de cumplir sueños y conquistar la industria musical.

El acordeonista del grupo, Juan Javier Cantú, había contado a EFE en 2025 : “Sería un reto para nosotros ir a otros países como Italia, Inglaterra, donde no hablan español".