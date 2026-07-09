ONG denuncia presiones contra testigos de muerte de migrante por disparos de agente de ICE

Salgado, quien llevaba más de 30 años radicado en EE.UU. y se dedicaba a la construcción, murió este martes tras recibir disparos de un agente de ICE cuando se dirigía a una obra en una camioneta junto con otros tres hombres, según relató uno de sus hijos.

Los demás ocupantes del vehículo —su hermano, Víctor Salgado Araújo, y sus compañeros Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas— también eran migrantes y fueron detenidos por los agentes de ICE que rodearon la camioneta, según explicó Juan Proaño, director de LULAC, en una llamada con reporteros.

Los tres fueron trasladados a centros de detención para migrantes y "están siendo presionados para que firmen órdenes" de deportación sin posibilidad de una audiencia ante un juez de migración, agregó el activista.

"Según entendemos, todos se encuentran en situación migratoria irregular, aunque también tienen vínculos de larga data con la comunidad", señaló Proaño.

Tanto la familia de Salgado como legisladores, políticos demócratas y activistas han exigido en los últimos días que se lleve a cabo una investigación completa, independiente y transparente sobre el incidente que pueda esclarecer por qué el agente disparó y mató al hombre.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, indicó este miércoles que su agencia abrió ya una pesquisa interna sobre el incidente.

Proaño alertó que existe preocupación de que DHS "esté intentando mover fuera del país" a quienes son "probablemente los únicos testigos" de lo sucedido.

"Deberíamos poder contar con su testimonio. Tendrían que ser entrevistados por un investigador independiente que pueda dejar constancia de su versión de lo ocurrido", subrayó.

Los agentes de ICE se acercaron a la camioneta de Araújo como parte de un operativo "específico" para detenerlo por encontrarse en situación migratoria irregular, según la versión del Gobierno.

Durante la intervención, el hombre "ignoró las instrucciones" de los agentes e intentó arrollarlos con su vehículo, dijo a EFE un portavoz del DHS.

Las autoridades aseguran que, como consecuencia, uno de los agentes disparó "en defensa propia" e hirió al hombre, que fue trasladado a un hospital local, donde falleció.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.

Las investigaciones sobre las muertes de Pretti y Good provocaron un enfrentamiento entre las autoridades estatales, que decidieron abrir pesquisas independientes, y el Gobierno federal, que ha defendido que las jurisdicciones locales no tienen competencia para investigar ni enjuiciar a los agentes.