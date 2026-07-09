Panamá anuncia que Chiquita retoma exportación de banano este año con 11 millones de cajas

La empresa, con una presencia centenaria en Panamá, cerró sus operaciones en el segundo trimestre de 2025, cuando reportó pérdidas millonarias y despidió a unos 5.500 trabajadores en medio de una huelga sindical por motivos ajenos a la empresa.

Tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Mulino en agosto de 2025 y cambiar su modelo de negocio, Chiquita retomó a finales de ese año la actividad en Bocas del Toro, una provincia indígena situada en el occidente de Panamá y que depende de esta industria, iniciando con una producción mínima para el consumo local.

Este jueves durante un recorrido por una de las fincas bananeras en Bocas del Toro, Mulino, acompañado por el CEO de Chiquita, Carlos López Flores, anunció que la empresa "se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año", según informó un comunicado de la Presidencia.

"Veo con inmensa satisfacción que estemos abriendo las puertas a la exportación de nuestro banano, que es reconocido mundialmente. Esto es fruto del trabajo de miles de personas y de inversiones realizadas en este suelo fértil que produce alimentos de alta calidad", expresó Mulino.

De acuerdo a la información oficial, hay 5.000 hectáreas en producción, lo que repercute en hasta 6.000 empleos directos.

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Según la misma fuente, López Flores explicó que la producción "es sostenible y agresiva en las 20 fincas de plantaciones que hay en la actualidad".

"Mi equipo administrativo y operacional está aquí para que el próximo año produzcamos por lo menos 15 millones de cajas (…) y de ahí vamos para arriba. Vamos a seguir creciendo. Cuantas más hectáreas tengamos, más empleo generaremos, con gente joven que quiere trabajar", declaró el CEO de Chiquita.

Como parte de los compromisos adquiridos con el Gobierno de Panamá, Chiquita estableció un plan para invertir unos 30 millones de dólares en reactivar la actividad bananera en Bocas del Toro.