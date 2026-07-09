París celebra los 25 años de su 'Japan Expo', la más grande del mundo fuera del país nipón

Para celebrar el cuarto de siglo de la convención, los pasillos de la 'Japan Expo' volvieron a poblarse de versiones vivientes de personajes de series animadas y videojuegos japoneses: una tendencia que atrae a gente de todas las edades.

Una joven estudiante francesa, Coralie, decidió disfrazarse del personaje Riddle Rosehearts, del videojuego móvil 'Twisted Wonderland', "por gusto y por pasión"; con su pelo teñido de rojo y un vestuario diseñado para la ocasión.

"El personaje me encanta, es un poco arrogante y todo lo contrario a mi personalidad (...) normalmente soy tímida y por eso me he dicho: es la ocasión de presentarme de una forma distinta", explicó en declaraciones a EFE.

Otra de las muchas 'cosplayers' del salón es Ness, una madre dedicada al mundo de la ilustración que, nada más aparecer en el evento, captó todas las miradas con su gigantesca máscara en forma de jaula piramidal.

El disfraz, que se basa en el personaje Pyramid Head de la saga de videojuegos japonesa 'Silent Hill', necesitó de "dos días de trabajo" con cartón, pintura y pegamento -espada y cadenas incluidas- por "pura diversión".

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Las cifras de visitantes de este encuentro anual suelen superar las 250.000 personas, prácticamente el doble que las del Salón del Manga de Barcelona o el Japan Weekend de Madrid.

En uno de los puestos de exposición del evento, de la revista de animación japonesa Animeland, una de sus encargadas, Charlotte, pudo constatar el gran interés de los asistentes desde el otro lado del mostrador.

"Francia es el segundo mayor consumidor de manga del mundo, por lo que esta es una cultura que también forma parte de la nuestra", apuntó, en referencia a estos cómics que se leen de derecha a izquierda y que atraen a lectores de todo el mundo.

"Los universos que llevamos a la palestra son principalmente de la animación japonesa, pero también están todos los de la cultura 'pop', así que puedes tener la fantasía del 'Señor de los Anillos' y de videojuegos como 'Zelda'", agregó a EFE.

Para su vigésimo quinta convención, la 'Japan Expo' cuenta con una larga remesa de paneles y eventos sobre cuestiones en las que la cultura japonesa destaca por su innovación y notoriedad, como los videojuegos, el cómic, la música o la animación.

El invitado de honor es el autor de cómics japoneses o 'manga' Keisuke Itagaki, conocido por su serie sobre un joven luchador de artes marciales, 'Baki: The Grappler', cuya serie animada se ha publicado en los últimos años en la plataforma de difusión Netflix.

Otro gran reclamo del evento son los paneles dedicados a la saga de videojuegos de rol 'Persona' con motivo de su 30 aniversario, cuya nueva entrega, Persona 4 Revival, saldrá a la venta el próximo 18 de febrero, y que se presentará este viernes junto al productor general de la serie, Kazuhisa Wada.

Además, se llevará a cabo una gran exposición para celebrar la longevidad de la serie y el diseñador de sus personajes, Shigenori Soejima, protagonizará una sesión de dibujo en vivo.

A esto, cabe añadir la presencia de otras figuras destacadas en el mundo del entretenimiento, como el compositor japonés Yoshiki Hayashi, líder de las bandas de rock X Japan y The Last Rockstar, así como actividades en torno a la gastronomía japonesa y las competiciones de cartas, entre otras.