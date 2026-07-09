Periodista argentino criticado por Sheinbaum se retracta tras declaraciones sobre México

"Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El 'ahorita' ese se lo pueden meter en el orto (trasero). Son detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos, no solo en el fútbol, quieren ser como nosotros y no les da el 'piné' (altura)", dijo Feinmann durante una emisión de su programa en el canal de televisión A24.

Sheinmbaum se hizo eco de esas declaraciones durante su conferencia de prensa matinal del miércoles, en la que reprodujo lo dicho por Feinmann: "Es indignante. Un presunto periodista, vamos a llamarle así, pseudoperiodista, vean lo que dice de los mexicanos".

Las expresiones del periodista de 67 años se produjeron en medio de una tendencia en redes sociales que involucra a hinchas mexicanos y argentinos que se agreden verbalmente respecto al desempeño de sus equipos nacionales, así como a los partidos definitorios que Argentina y México disputaron en los mundiales de 2006, 2010 y 2022, que en todos los casos se inclinaron en favor de la Albiceleste.

El mismo miércoles por la noche, Feinmann realizó su descargo en su programa: "Quiero ser muy claro: No fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. Y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, hay que aclararlo. Y lo hago de corazón".

"Yo no tengo es desprecio por el pueblo mexicano", agregó.

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A renglón seguido, el periodista dedicó algunas palabras a la presidenta de México, a la que sugirió que "tiene cosas mucho más importantes de las cuales ocuparse, la inseguridad y la delincuencia crecientes en su país, la corrupción, la desigualdad, el narcotráfico".

La presidenta mexicana relacionó a Feinmann con sectores políticos de derecha de su país, de quienes consideró que el argentino es "aliado": "Hay una axioma de las matemáticas que dice 'si A es igual B y A es igual a C, A es igual a C. Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa".

El periodista cuenta con una muy extendida trayectoria en los medios más importantes de Argentina y siempre ha mostrado una tendencia favorable a líderes conservadores, como el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) o el actual mandatario Javier Milei, quien suele afirmar que siente "odio" por los periodistas pero permite que Feinmann lo entreviste, a veces más de una vez por semana.

Sobre el escritorio desde el que hace su programa en A24, Feinmann suele ubicar pequeños mástiles con las banderas de Argentina e Israel, país por el que siente devoción y en el contexto del conflicto en Gaza, no ahorra opiniones favorables hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu.