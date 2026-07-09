Prisión provisional para exdirector de Pemex tras ser acusado de violencia por su esposa

La audiencia que dictaminó la reclusión provisional de Padilla se celebró el miércoles en el municipio de Xochitepec, según informó la Fiscalía de Morelos en una publicación en sus redes sociales.

El Ministerio Público le imputa dos delitos de violencia familiar y vicaria, tanto física como verbal, contra su mujer y su hijo menor de edad, razón por la cual la magistrada decidió aprobar su entrada en prisión a petición de la fiscalía estatal.

La investigación arrancó después de que Felicia Jiménez, de nacionalidad cubana, publicara un video en redes sociales en el que se ve al exfuncionario golpeándola en el suelo.

En su publicación, además, pidió ayuda a las autoridades al asegurar que "todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla", quien fue el responsable de la empresa estatal Pemex durante 18 meses del actual mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El siguiente paso es que la Justicia avance en las pesquisas y ordene de manera oficial un juicio contra Rodríguez Padilla, cuya defensa legal denunció que sufre un "linchamiento mediático" porque "le están sentenciando sin juicio previo".

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El antiguo titular de Pemex fue detenido el martes en Ciudad de México gracias a un operativo de las fuerzas de seguridad, lo que causó polémica en México al tratarse de un antiguo alto funcionario del Gobierno federal, que además se produce en un país donde la violencia contra las mujeres es una de las principales lacras sociales.

La Secretaría de las Mujeres calificó su arresto como un "un mensaje de cero impunidad para quien ejerza violencia contra las mujeres", mientras que Sheinbaum garantizó que su Administración no va a "proteger a nadie" ante un caso como este.

El vídeo que provocó la apertura de la investigación judicial se publicó casi un mes después de que el entonces funcionario abandonara la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda.