Rusia ofrece apoyo a Mozambique para "eliminar" el yihadismo en el norte

"Rusia está dispuesta a responder a la solicitud de nuestros amigos mozambiqueños respecto al apoyo que podemos brindar para eliminar la amenaza terrorista que persiste en el norte del país", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homóloga mozambiqueña, María Manuela dos Santos Lucas.

En ese sentido, el ministro ruso reafirmó el respaldo de Moscú al presidente de Mozambique, Daniel Chapo, "para estabilizar la situación" y "establecer una verdadera soberanía en todo el territorio".

Las fuerzas gubernamentales mozambiqueñas combaten desde hace años a grupos insurgentes islamistas en la provincia septentrional de Cabo Delgado.

Por su parte, la ministra Dos Santos Lucas, calificó el encuentro de cordial y solidario, enmarcado en la "amistad histórica" que une a ambas naciones, y confirmó que la seguridad será un pilar central en la próxima reunión de la Comisión Mixta bilateral programada para septiembre.

"Identificamos algunos sectores que vamos a consolidar cuando se reúna la Comisión Mixta Mozambique-Rusia. (...) Asimismo, identificamos recursos minerales, energía y el apoyo en la lucha contra el terrorismo, en lo cual continuaremos trabajando este año”, destacó la jefa de la diplomacia mozambiqueña respecto a los planes de cooperación.

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Esta oferta de asistencia a Mozambique coincide con la consolidación de la influencia geopolítica y militar de Moscú en otras regiones críticas del continente africano.

El pasado miércoles, Lavrov viajó a Níger para mantener consultas ministeriales entre Rusia y la Confederación de Estados del Sahel (CSS), representados por el ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré.

Durante dicha cumbre, Moscú y la alianza del Sahel profundizaron su agenda de seguridad mediante la firma de un memorando de entendimiento y la adopción de un Plan de Consultas Interministeriales para el periodo 2026-2027.

Este acuerdo busca coordinar esfuerzos frente a los brotes terroristas en la región del Sahel-Sáhara y avanzar en los preparativos de la tercera Cumbre Rusia-África, que se celebrará en Moscú en octubre próximo.

Lavrov inició su gira el pasado martes tras arribar a Etiopía el lunes, donde mantuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, para "mejorar" y "ampliar" la cooperación entre Rusia y el bloque africano.

Moscú ha expandido su presencia de seguridad en África a través de los Africa Corps, una fuerza paramilitar que sucedió al grupo mercenario Wagner y que opera en varios países del continente.

La provincia de Cabo Delgado es escenario desde 2017 de un conflicto protagonizado por el grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda vínculos con la organización homónima somalí.