Sube un 38 % la estadía en Panamá de turistas en escala con un programa de Copa Airlines

Se trata del programa Panamá Stopover, que permite a los pasajeros de Copa un período de estadía de 15, sin costo adicional en la tarifa aérea, para recorrer Panamá.

"Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región, lo que acerca al país con decenas de mercados internacionales. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito", señaló el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Según la información oficial, los visitantes que más aprovecharon el Stopover fueron los procedentes de Argentina, Estados Unidos y Ecuador.

Los visitantes aprovecharon el programa impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, para recorrer el Canal de Panamá, disfrutar de la oferta gastronómica, realizar compras y visitar destinos de playa, naturaleza y cultura.

"Panamá Stopover se ha consolidado como una de las estrategias más exitosas para transformar nuestra conectividad aérea en más turismo, más derrama económica y más oportunidades para miles de panameños. Cada visitante que decide quedarse en el país impulsa a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y emprendedores", dijo la administradora de la ATP, Gloria De León.

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Panamá Stopover cuenta además con una red de más de 80 comercios aliados y proyecta superar los 250.000 visitantes al cierre de 2026.