Tyler Robinson confesó entre lágrimas asesinato de Charlie Kirk, según compañero de piso

La Fiscalía del condado presentó un video editado del testimonio de Lance Twiggs, con quien Robinson compartía su vivienda, en la que detalló una conversación que tuvo con el acusado un día después del tiroteo, cuando mostró un compartamiento errático.

Twiggs dijo que Robinson admitió el asesinato entre lágrimas y dijo que “ojalá no lo hubiera hecho", de acuerdo a información citada por The Salt Lake Tribune.

Twiggs, que afirmó que mantenía una relación sentimental con Robinson, dijo que no solían hablar de política entre ellos y que nunca había escuchado a Robinson hablar de Kirk.

La Fiscalía también mostró mensajes de texto intercambiados entre Twiggs y Robinson, en los que este último dijo haber disparado a Kirk, según el rotativo.

"Simplemente le pregunté en persona si lo que había dicho la noche anterior era cierto", dice Twiggs en el video. "Dijo que sí, empezó a llorar un poco".

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La entrevista y los mensajes de texto de Twiggs fueron revelados en el cuarto día de audiencias preliminares que definirán si el caso avanza a juicio.

La defensa de Robinson trató de evitar que se hicieran públicas la entrevista y la comunicación bajo el argumento de que violaba el derecho del acusado a un juicio justo y un jurado imparcial.

Pero el juez Tony Graf, a cargo del caso, dictaminó que el video y otras pruebas podían mostrarse, pero ordenó que ciertas partes de la entrevista no se exhibieran públicamente.

La Fiscalía acusó a Robinson de homicidio agravado por el tiroteo contra el activista ultraconservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. En total, el joven de 22 años enfrenta siete cargos.

Hasta este jueves, el acusado no había dado su declaración oficial sobre su culpabilidad.

Desde la presentación de los cargos, la Fiscalía ha señalado que solicitará la pena de muerte contra Robinson.

Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra Kirk durante el evento universitario en Utah.