Uruguay condecora a los 31 bomberos que ayudaron a combatir los incendios en Chile

"Hoy nos reunimos con una profunda emoción, con un enorme orgullo para reconocer a este grupo de bomberos que este año representó a Uruguay en una misión solidaria en un país hermano", dijo a los efectivos el ministro del Interior, Carlos Negro.

Uruguay envió en enero un contingente de 31 bomberos a Chile para colaborar en el combate a los devastadores incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, que dejaron 21 fallecidos, 2.000 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas arrasadas.

"Gracias por la entrega, por el compromiso, por la valentía y la vocación de servicio que demostraron durante los días de trabajo en Chile", indicó.

Agregó que los bomberos no fueron solo a combatir incendios, sino que fueron a tender una mano y a llevar el apoyo de todo un país, diciendo "'presente' cuando un pueblo hermano lo necesitaba".

"La tarea que cumplieron en Chile habla de su profesionalismo, preparación y calidad humana. Trabajaron con responsabilidad, disciplina y espíritu de equipo. Por eso hoy podemos decir con orgullo y gratitud que supieron cumplir", enfatizó.

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Los efectivos, seleccionados bajo criterios sanitarios y físicos, partieron el 22 de enero a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya y realizaron labores de ayuda y cooperación por siete días.

La misión de cooperación se extendió hasta el 31 de enero y se centró en el apoyo humano para el combate directo del fuego en zonas de difícil acceso, donde la maquinaria pesada no podía ingresar y se requería personal especializado en el manejo de situaciones ígneas.