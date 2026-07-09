Víctimas de pederastia presentan libro sobre presuntos abusos de jesuitas en Bolivia

El libro 'Las puertas del infierno', escrito por los representantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, fue presentado en el Parlamento nacional, ante funcionarios policiales, operadores de justicia, representantes de varias ONG y profesionales de distintas disciplinas.

También participó el diputado oficialista Manolo Rojas, quien preside la 'Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales', creada a principios de febrero con participación del Legislativo y el Ejecutivo.

Lima dijo a EFE que se busca que el texto sirva de "prevención a las nuevas generaciones" sobre los riesgos en "entornos educativos eclesiales" y que la población conozca las "consecuencias psicológicas y psiquiátricas" de estas agresiones en los menores.

También sostuvo que "todo está fundamentado" con declaraciones, "archivos judicializados" y, principalmente, la documentación que la Fiscalía incautó en la Curia de la Compañía de Jesús, en La Paz.

Por su parte, Alvarado indicó a EFE que en el libro, además de los 22 jesuitas señalados como agresores, "se ha identificado a los cómplices", lo que muestra que se trata de un problema "estructural" dentro de la orden y no solo de "casos aislados".

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Además señaló que el texto aporta casos concretos que no salieron a la luz pública, con referencias a documentos judiciales "para empezar a indagar e investigar en profundidad".

El libro describe la búsqueda de justicia de las víctimas a partir de la investigación del medio español El País, publicada en abril de 2023, sobre el diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, que relataba supuestos abusos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971.

El texto menciona a otros 21 supuestos agresores y 28 presuntos "encubridores", entre los que aparecen jesuitas, superiores provinciales o nacionales y miembros de la congregación religiosa con autoridad ante la Santa Sede.

Alvarado explicó que el nombre del libro surgió después de que en septiembre de 2025 un tribunal sentenciara a un año de prisión a los exprovinciales españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrimiento en los abusos cometidos por Pedrajas.

El libro menciona también el caso del jesuita español Luis María Roma, un caso que EFE dio a conocer en 2019 a partir de la denuncia de un exmiembro de la orden que pidió anonimato, basada en una treintena de fotografías en las que reconoció al sacerdote en escenas sexualizadas con menores de entre seis y 12 años.

En marzo pasado, tres víctimas de Roma, fallecido en 2019, presentaron una denuncia contra cuatro exjefes jesuitas por violación agravada en grado de complicidad y encubrimiento, debido a que presuntamente no denunciaron esos abusos ante las autoridades.