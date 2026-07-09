Viuda de Charlie Kirk avisa que ocultar pruebas alimenta la "teoría de la conspiración"

En un documento presentado en el juzgado, Erika Kirk solicitó al juez que todas las pruebas admitidas durante el resto de la audiencia preliminar se muestren en tiempo real a las personas presentes en la sala.

"La postura de la familia de la víctima es sencilla. Como mínimo, todas las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar deben ser visibles para todas las personas legalmente presentes en la sala", señaló el documento judicial.

"Recibir pruebas ocultas a quienes se encuentran en la sala, no es transparencia. Y ante la falta de transparencia, las especulaciones y las teorías conspirativas relacionadas con el trágico asesinato del Sr. Kirk seguirán proliferando en la opinión pública, generando dudas y desconfianza en el sistema judicial. Esto no es lo que nadie debería desear", indicó.

Sin embargo, el juez Tony Graf rechazó la petición: "Tras una cuidadosa consideración, el tribunal determina que no todas las pruebas se mostrarán visualmente al público", argumentó.

Graf explicó además que habrá "un método escalonado" y que se decidirá "primero, si se admitirá al tribunal para su consideración en relación con la causa probable; segundo, si se mostrará únicamente al público; y tercero, si se transmitirá por videoconferencia al público en general".

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Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah, se enfrenta a cargos de asesinato agravado y otros adicionales por uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia, y puede ser condenado a pena de muerte.

Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra Kirk durante el evento universitario en Utah celebrado en septiembre de 2025.

El objetivo de la audiencia preliminar, que comenzó el lunes y se prolongará hasta el viernes, será decidir si los fiscales tienen pruebas suficientes para abrir juicio contra Robinson.