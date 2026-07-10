Inflación en Brasil muestra signos de alivio

La inflación en Brasil se desaceleró levemente en junio para situarse en 4,64% interanual, debido en especial a la caída del precio de los alimentos y los combustibles, según cifras oficiales publicadas hoy.

Se trata de una buena noticia para el presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, que buscará la reelección en octubre, ya que que el costo de vida figura entre las principales preocupaciones de los electores.

La inflación mensual (junio) fue de 0,16%, frente a 0,58% en mayo.

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Inflación anualizada

Sin embargo, y pese a la desaceleración respecto al 4,72% registrado en mayo, la inflación en 12 meses sigue por encima del objetivo fijado por las autoridades, entre 1,5% y 4,5%.

Los precios de los alimentos bajaron 0,24% en junio, en particular el café (-3,72%), la fruta (-1,58%) y la carne (-0,64%). El costo de los combustibles también disminuyó en junio (-0,48%), pero el gobierno de Lula se mantiene atento a las turbulencias provocadas por la guerra en Oriente Medio.

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Las subvenciones destinadas a contener la subida de los precios en las gasolineras debían terminar esta semana, pero el ministro de Finanzas, Darío Durigan, anunció el jueves su prolongación debido a la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Este conflicto está causando importantes perturbaciones en el suministro mundial de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para los hidrocarburos.