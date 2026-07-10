Trump anuncia que tendrá negociaciones con Irán pero insiste en que la tregua terminó

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", dijo Trump en su red Truth Social.
Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Pero los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.
Teherán sostiene que las acciones estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado, mientras que Trump fue más allá y dio por acabado el alto el fuego.